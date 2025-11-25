Champions League, prima gioia per Mourinho: 2-0 all'Ajax, apre la magia dell'ex Dahl (VIDEO)

Boccata d'ossigeno puro per José Mourinho e il suo Benfica in Champions League. Dopo un avvio da incubo con zero punti nelle prime quattro giornate, i portoghesi restano aggrappati all'Europa che conta espugnando la Johan Cruijff Arena di Amsterdam con un netto 2-0 sull'Ajax.

A suonare la carica per lo Special One è stata una vecchia conoscenza di Trigoria: l'ex terzino giallorosso Samuel Dahl. Lo svedese ha sbloccato il match con un eurogol che ha spianato la strada alle "Aquile" in una gara da dentro o fuori. Nel finale, al 90', ci ha pensato Leandro Barreiro a chiudere i conti, regalando i primi tre punti del girone a Mourinho e tenendo accesa la speranza di una qualificazione ai playoff che sembrava ormai svanita.

Nell'altro anticipo delle 18:45, colpo esterno del Royale Union Saint-Gilloise che espugna Istanbul battendo 1-0 il Galatasaray grazie alla rete decisiva di Promise David al 57'.



