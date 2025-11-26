Champions League, l'Atalanta sbanca a Francoforte: Eintracht battuto 0-3. Inter beffata in extremis dall'Atletico Madrid

Si è conclusa anche la seconda serata della quinta giornata della Champions League. In campo anche Atalanta ed Inter. Esordio vincente per Raffaele Palladino, che alla sua prima partita in carriera nella competizione, batte 0-3 l'Eintracht Francoforte in trasferta. In rete Lookman, Ederson e De Ketelaere. I nerazzurri di Chivu, invece, perdono 1-2 al Riyadh Air Metropolitano. In rete Alvarez e Gimenez per i colchoneros, Zielinski per l'Inter.

I risultati finali

Copenaghen-Kairat Almaty 3-2 (26' Dadason, 59' Larsson, 73' Rodrigues Silva, 81' Satpaev, 90' Baybek)

Pafos-Monaco 2-2 (5' Minamino, 18' David Luiz, 26' Balogun, 88' Salisu autogol)

Arsenal-Bayern 3-1 (22' Timber, 32' Karl, 69' Madueke, 77' Martinelli)

Atletico Madrid-Inter 2-1 (9' Alvarez, 54'Zielinski, 93' Gimenez)

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 (60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere)

Liverpool-PSV 1-4 (6' Perisic, 16' Szoboszlai, 56' Til, 73' e 91' Driouech)

Olympiakos-Real Madrid 3-4 (8' Chiquinho, 22',24',29' e 59' Mbappé, 52' Taremi, 81' El Kaabi)

PSG-Tottenham 5-3 (35' Richarlison, 45', 53' e 76' Vitinha, 50' e 72' Kolo Muani, 59' Ruiz, 65' Pacho)

Sporting Lisbona-Brugge 3-0 (24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao)