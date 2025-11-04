Champions League, Juventus-Sporting 1-1: in gol Vlahovic. Vittoria per Liverpool, Atletico Madrid e Bayern Monaco

Torna in campo la Champions League. All'Allianz Stadium la Juventus di Luciano Spalletti pareggia con lo Sporting 1-1: al 12' gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Araujo, al 34' Vlahovic pareggia i conti. Vittoria casalinga per il Liverpool, l'Atletico Madrid e il Tottenham. Passa a Parigi il Bayern Monaco: 2-1 dei tedeschi contro il Paris Saint-Germain.
I risultati finali:
Atletico Madrid-Union Saint Gilloise 3-1
Bodo Glimt-Monaco 0-1
Juventus-Sporting 1-1
Liverpool-Real Madrid 1-0
Olympiakos-PSV 1-1
PSG-Bayern Monaco 1-2
Tottenham-Copenaghen 4-0