Champions League, Inter-Kairat 2-1: decide Carlos Augusto. L'Atalanta passa a Marsiglia, Schick punisce Mourinho

Nel mercoledì di Champions League sono scese in campo altre due italiane, l'Inter e l'Atalanta. I nerazzurri, con non poca fatica, hanno sconfitto per 2-1 i kazaki del Kairat Almaty grazie alle reti di Lautaro Martinez e Carlos Augusto. La Dea, invece, sbaglia un calcio di rigore e si vede annullare una rete per fuorigioco ma alla fine viene salvata dalla gemma di Samardzic che stende il Marsiglia di De Zerbi. Infine, l'ex Roma Patrick Schick trascina il Bayer Leverkusen alla vittoria contro il Benfica di José Mourinho.

I risultati finali:

Qarabag-Chelsea 2-2 (16' Estevao, 29' Andrade, 39' Jankovic, 52' Garnacho)

Pafos-Villarreal 1-0 (46' Luckassen)

Ajax-Galatasaray 0-3 (59',66' e 78' Osimhen)

Brugge-Barcellona 3-3 (6' Tresoldi, 8' Torres, 17' e 63' Forbs, 61' Yamal, 77' Tzolis autogol)

Inter-Kairat Almaty 2-1 (45' Lautaro Martinez, 55' Arad, 67' Carlos Augusto)

Manchester City-Borussia Dortmund 4-1 (22' e 57' Foden, 29' Haaland, 72' Anton, 91' Cherki)

Newcastle-Athletic Bilbao 2-0 (11' Burn, 49' Joelinton)

Marsiglia-Atalanta 0-1 (89' Samardzic)

Benfica-Bayer Leverkusen 0-1 (65' Schick)