Champions League: David salva la Juve nel recupero, McTominay lancia il Napoli

Una notte europea da incorniciare per le italiane, che fanno bottino pieno nella quinta giornata di Champions League. È una vittoria al cardiopalma quella conquistata dalla Juventus sul campo sintetico del Bodø/Glimt. I bianconeri vanno sotto nel primo tempo (gol di Blomberg), ma nella ripresa ribaltano tutto con un uno-due micidiale firmato da Openda e McKennie. La gara sembra in discesa, ma all'87' un rigore di Fet gela Spalletti fissando il 2-2. Quando tutto sembra perduto, in pieno recupero (91'), ci pensa Jonathan David a trovare la zampata vincente che vale il 3-2 finale e tre punti pesantissimi per la classifica.

Molto più lineare la serata del Napoli al 'Maradona'. Contro il Qarabag, gli azzurri dominano il gioco ma devono attendere il secondo tempo per scardinare la difesa ospite. L'uomo della provvidenza è Scott McTominay, che al 65' sblocca il risultato con un inserimento vincente. Sette minuti dopo, un'autorete di Jankovic su pressione dell'attacco partenopeo chiude definitivamente i conti per il 2-0 finale.

Negli altri match, spiccano i tonfi delle big spagnole: il Barcellona viene travolto 3-0 dal Chelsea a Londra, mentre il Villarreal ne prende quattro a Dortmund. Sorpresa a Manchester, dove il City cade in casa 0-2 contro il Bayer Leverkusen.

I risultati di tutte le partite delle 21:00

Bodø/Glimt - Juventus 2-3

Dortmund - Villarreal 4-0

Chelsea - Barcellona 3-0

Man City - Leverkusen 0-2

Napoli - Qarabag 2-0

Marsiglia - Newcastle 2-1

Slavia Praga - Athletic Club 0-0