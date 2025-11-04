Champions League: 0-0 tra Napoli ed Eintracht. L'Arsenal batte 3-0 lo Slavia Praga

Torna di scena la Champions League: tra oggi e domani si giocano le gare valide per la quarta giornata della fase campionato della competizione. Nel pomeriggio il Napoli ha ospitato l'Eintracht Francoforte: al Maradona la squadra di Antonio Conte non va oltre lo 0-0. Vince, invece, in trasferta l'Arsenal: gli uomini di Arteta battono 3-0 lo Slavia Praga grazie alla rete dal dischetto di Saka e alla doppietta di Merino.