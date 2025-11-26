Celtic, caccia al nuovo allenatore: ai dettagli l'arrivo di Nancy

Il Celtic è alla ricerca di un nuovo allenatore in seguito alle dimissioni presentate da Brendan Rodgers il 27 ottobre e la squadra è guidata momentaneamente da Martin O'Neill. Come riportato da Fabrizio Romano, la società scozzese è a un passo dall'accordo con Wilfried Nancy: si attendono soltanto gli ultimi dettagli e successivamente il tecnico dei Columbus firmerà il nuovo contratto. Il Celtic affronterà la Roma l'11 dicembre alle ore 21 al Celtic Park in occasione della sesta giornata della fase campionato di Europa League.