Nella seconda serata dedicata alla quinta giornata della Champions League, l'Atletico Madrid sta ospitando l'Inter al Riyadh Air Metropolitano. Durante la partita, nella curva dei Colchoneros è apparsa una bandiera raffigurante uno stemma della Roma, a supporto del gemellaggio che esiste tra le due tifoserie. Il vessillo è ormai un must all'interno dello stadio spagnolo e non è la prima volta che viene esposto.
Atletico Madrid-Inter: nella curva spagnola spunta la bandiera della Roma (FOTO)
26/11/2025 alle 21:33.