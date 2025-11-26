Atletico Madrid-Inter: nella curva spagnola spunta la bandiera della Roma (FOTO)

Nella seconda serata dedicata alla quinta giornata della Champions League, l'Atletico Madrid sta ospitando l'Inter al Riyadh Air Metropolitano. Durante la partita, nella curva dei Colchoneros è apparsa una bandiera raffigurante uno stemma della Roma, a supporto del gemellaggio che esiste tra le due tifoserie. Il vessillo è ormai un must all'interno dello stadio spagnolo e non è la prima volta che viene esposto.