Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Viktoria Plzen, valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. A poche ore dal calcio d'inizio l'allenatore Martin Hysky e i calciatori Jan Paluska e Karel Spacil hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club ceco.

HYSKY AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Come si sente a Plzeň? Sabato ha affrontato Bohemians e ora la Roma...

"Devo dire che è un inizio difficile, ma non vedo l'ora. Sono carico e pronto ad aiutare la squadra ad avere successo".

Quanto è forte la Roma?

"È una squadra di alto livello, con ottimi giocatori e un allenatore molto esperto che ha uno stile di gioco chiaro. Penso che ci aspetterà una partita di grande intensità e qualità. È sicuramente una delle squadre che punta a vincere l'Europa League".

A Roma non ci sarà il capitano Matěj Vydra. Quanto pesa questa assenza?

"L'assenza di ogni giocatore è pesante, ma soprattutto quella di Matěj perché è un calciatore che ultimamente sta trascinando il Plzeň ed è in ottima forma. D'altra parte, questa rosa è molto ben composta e altri giocatori avranno la loro occasione. Vedo e percepisco la qualità che c'è qui".

PALUSKA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Come vi sentite prima della partita?

"Siamo molto entusiasti. Andiamo lì sicuramente per conquistare dei punti. Già lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le migliori squadre d'Europa. Sarà una partita aperta e vogliamo conquistare dei punti".

La Roma non sta segnando molti gol in questa stagione, ma la sua forza offensiva è ancora enorme. Come la vede dal punto di vista di un difensore?

"In attacco hanno grandi individualità a cui dovremo prestare attenzione, ma sono forti anche in difesa. Siamo pronti per tutte le situazioni che potrebbero verificarsi".

Dopo due partite avete quattro punti, com'è l'atmosfera e il morale nello spogliatoio?

"Penso che il morale sia ottimo. Nel fine settimana abbiamo vinto contro Bohemians ed è stato molto importante per noi. Ora siamo tornati in forma e a Roma volgiamo conquistare dei punti".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE

SPACIL AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Dopo l’allenamento di rifinitura, qual è la sua prima impressione?

"Ricordo che lo scorso anno ho seguito il Plzeň in televisione quando ha giocato qui contro la Lazio. Fare parte di questa squadra ed essere in questo stadio è davvero emozionante per me. L’aura che si respira qui è davvero enorme, la capienza parla da sola. Non vedo l’ora che arrivi domani per vivere l’atmosfera e speriamo di offrire la miglior prestazione possibile".

Con la Lazio c'erano 39.000 tifosi, domani dovrebbero essere più di 60.000, quasi tutto esaurito. Ti emoziona giocare davanti a un pubblico così?

"Sì, sicuramente sarà il pubblico più numeroso davanti al quale io abbia mai giocato, quindi per me è una grande motivazione e anche una sfida".

Qual è l’obiettivo per la partita?

"L’obiettivo è chiaro: siamo venuti qui per vincere. Rispettiamo enormemente la qualità della Roma, ma per noi non cambia nulla: vogliamo vincere ogni partita, imporre il nostro stile di gioco e dare tutto in campo. Il risultato dipenderà da quello".

A cosa bisogna fare più attenzione? Chi è la minaccia principale della Roma?

"È difficile dirlo. Penso che abbiano tantissimi giocatori forti, non possiamo concentrarci su uno solo. La maggior parte di loro ha una qualità enorme e i nomi li conosciamo tutti. Come ho già detto, però, vogliamo concentrarci sul nostro gioco: questo è il nostro obiettivo principale".





