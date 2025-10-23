Viktoria Plzen, Hysky: "All'intervallo ho detto ai ragazzi di non difenderci. Questa vittoria ce la ricorderemo a vita"

Euforia e orgoglio nelle parole di Martin Hysky, tecnico del Viktoria Plzen, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo della Roma. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, l'allenatore ha celebrato un'impresa che resterà nella memoria del club ceco.

A Roma sono sorpresi, lei si aspettava di vincere questa partita?

"Sono molto felice del risultato, non è stato facile. Non penso al risultato prima della partita, penso soprattutto alla prestazione e a come giocare. Voglio fare i complimenti alla mia squadra, soprattutto nel primo tempo hanno fatto un buon lavoro e hanno segnato due gol. Nel secondo tempo c’è stata pressione della Roma ma siamo contenti e questa vittoria ce la ricorderemo per tutta la vita."

Vi aspettavate un finale così? È stata la vostra miglior partita?

"Alla fine è stato bellissimo, stupendo togliermi la maglia per darla ai tifosi. È stata una vittoria grandiosa, dopo una settimana che sono qui. Grazie a tutti i ragazzi, è merito loro ma anche di tutto lo staff che mi ha aiutato nella preparazione. È un grande risultato per la mia carriera."

Come si vive una partita così rispetto al campionato? Cosa avete fatto nell’intervallo?

"Ho vissuto questa partita come tutte le altre come interesse e impegno, ma la dimensione è stata differente. È stata la prima volta per me e mi hanno aiutato tantissimo i ragazzi. A fine primo tempo abbiamo parlato soprattutto del fisico, c’era il rischio che finissero le forze e le energie. Ho detto che non dovevamo difendere ma provare a fare un altro gol."

Più gioia quando da attaccante dello Slavia eliminò la Roma nel ’95 o ora che da allenatore ha battuto la Roma all’Olimpico?

"Entrambe le partite sono state grandiose. La prima da giocatore nel ’96, ma ero giovane e non riuscivo a rendermi conto, non ho apprezzato bene quella serata. Questa la metto più in alto. Nel 96 è stata più fortuna, eravamo sotto 3-0 e poi siamo riusciti a passare il turno. Questa partita la metto più in alto. Vorrei anche dire che forse siamo l’unica squadra ceca ad aver vinto contro la Roma."

La chiave della vittoria è stata la difesa e il modo di marcare Dovbyk?

"La cosa più importante secondo me è stata l’efficacia. Abbiamo fatto due tiri e due gol. La difesa è stata ottima, abbiamo fatto bene l’uno contro uno. Hanno giocato tutti un’ottima partita e il loro lavoro non è stato facile."

Avendo allenato il Plzen solo per una partita prima di questa, lei si è adattato a Gasperini giocando uomo a uomo oppure è una caratteristica del suo gioco?

"È il mio stile, ho sempre giocato in questo modo. Io dico sempre ai miei giocatori che quando difendiamo uno contro uno risparmiamo energia per l’attacco. Abbiamo studiato Gasperini, ma non abbiamo copiato, questa è la mia filosofia. Il Plzen ha giocato così anche in passato, io penso che sia una strategia buona, rischiosa e audace, ma penso che i ragazzi possano essere contenti di aver fermato Dovbyk, Dybala e Soulé in questo modo."

Cosa ha pensato nei secondi finali al gol di Pisilli poi annullato? Avete pensato alla sfortuna avuta dal Plzen?

"Non ho pensato alla sfortuna, cerco di non pensarci, e anche i ragazzi non credo ci abbiano pensato. Quando è arrivata la pressione della Roma abbiamo dovuto difendere meglio, ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto davanti alla porta. Devo fare i complimenti a Memic che è stato il migliore in campo."

Come lavorate con Souarè e Adu?

"Sono tutti grandi giocatori, oggi a loro aggiungerei anche Durosinmi. Il grande cambiamento nella squadra che abbiamo fatto è che io parlo in inglese, ed è sicuramente diverso che lavorare con il traduttore. Sono molto felice, la loro qualità è necessaria, voglio lodare anche loro tre che hanno contribuito al risultato."

Avete ottenuto 7 punti in 3 partite, ma avete un calendario denso: siete contenti o vorreste un po’ di relax?

"Non possiamo influenzare il calendario. Ora ci godiamo questo risultato, ma da domani dobbiamo pensare alla partita di domenica. Penso sia un ottimo inizio."