VIDEO - Ndicka sulla fase difensiva: "Buon inizio ma non basta. Abbiamo degli attaccanti che difendono bene e un ottimo portiere"

Torna a parlare Evan Ndicka. Il difensore della Roma è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Lille, valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il centrale si è soffermato sul grande lavoro svolto in fase difensiva: "Abbiamo degli attaccanti che difendono bene. Questo ci aiuta a livello di centrocampo e a livello difensivo. E poi abbiamo un ottimo portiere. Il nostro è un buon inizio, però certamente non basta".