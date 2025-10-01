VIDEO - Gasperini: "Più importante la Serie A o l'Europa League? Nessuna scelta, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lille, valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'importanza di giocare tre competizioni e di voler essere competitivi in tutti i tornei: “Dico che è importante tutto. Non bisogna mai scartare. Il campionato è fondamentale, l’Europa altrettanto, così come la Coppa Italia. Abbiamo tre competizioni, dobbiamo affrontarle per essere più competitivi ovunque e andare più avanti possibile”.