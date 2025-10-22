VIDEO - Gasperini: "I titolari sono tutti quelli che giocano dall'inizio o entrano dalla panchina"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul concetto di 'titolari': "Mi ripeto per l’ennesima volta: titolari sono tutti quelli che giocano. Sia quelli che iniziano, sia quelli che entrano. Ha possibilità di andare in campo e chi va in campo è un titolare. Purtroppo quelli che consente il regolamento, gli altri non possono giocare".