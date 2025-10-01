VIDEO - Gasperini e l'abbandono della comfort zone: "Non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti in attacco..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lille, valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'abbandono della comfort zone e sulle scelte nel reparto offensivo: “Per zona di comfort intendo delle abitudini, delle consuetudini acquisite negli anni. Poi ti ritrovi magari ad affrontare situazioni diverse. Tanto per essere chiari, non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti messi come attaccanti, come successo nel derby e a Nizza, ma è una situazione che ti costringe a fare anche questo e quindi bisogna pensarci”.