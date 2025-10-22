VIDEO - Gasperini e la comfort zone: "Ci sto già tornando. I principi sono gli stessi, ma bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul concetto legato all'addio della comfort zone: "Ci sto già tornando, non mi sembra di essere tanto diverso. I principi sono gli stessi, bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori, quello sì. Non ci trovo molto di diverso nel mio modo di allenare, di lavorare e di interpretare le partite".