VIDEO - Gasperini e il siparietto con Ndicka: "Dovrei provarti a destra. Ci ha giocato Hermoso, puoi farlo anche tu..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lille, valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Il mister si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Evan Ndicka, il quale lo ha affiancato durante la conferenza: "Io voglio provarti a destra… Ci ha giocato Hermoso, puoi farlo anche tu… Devi correre, non è un problema correre (ride, ndr)".