VIDEO - Gasperini e il siparietto con i giornalisti sul ruolo di Celik: "Conta di più la prestazione o dove gioca?"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Al termine della conferenza il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un divertente siparietto con Zeki Celik (presente al suo fianco), al quale erano state fatte delle domande sul passaggio da quinto a braccetto: "Posso fare una domanda io? - la richiesta dell'allenatore rivolta ai giornalisti -. Celik ha giocato bene da quinto? Ha fatto bene da terzo? Conta quello allora, non conta altro. Alla fine è quello l'importante, è più importante la prestazione o dove ha giocato?".