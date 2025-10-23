Konè, trauma contusivo alla caviglia: da valutare per il Sassuolo. Gasperini: "Era abbastanza zoppicante"

Brutte notizie in casa Roma dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen. Oltre al risultato negativo, Gian Piero Gasperini deve fare i conti anche con l'infortunio di Manu Koné, costretto a uscire all'intervallo a causa di un problema fisico.

Il centrocampista francese, dopo aver subito un duro contrasto nel primo tempo, era rientrato negli spogliatoi zoppicando e non è più tornato in campo per la ripresa. Le prime diagnosi parlano di un trauma contusivo alla caviglia. Le sue condizioni sono ora da valutare in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica in trasferta contro il Sassuolo. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per stabilire l'esatta entità dell'infortunio e i tempi di recupero, con la speranza che non si tratti di un problema grave.

Al termine della partita anche Gian Piero Gasperini ha parlato delle sue condizioni: "“Non lo so, lo vedremo domani. Era abbastanza zoppicante”.