Roma-Viktoria Plzen: maglia da titolare per Ziolkowski

Gian Piero Gasperini ha scelto: contro il Viktoria Plzen Jan Ziolkowski inizierà dal primo minuto. L'indiscrezione di formazione è stata pubblicata dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante tramite il suo account X: "Stasera esordio dal 1' di Ziółkowski. Classe 2005, 20 anni e finora tre spezzoni di partita con la Roma. Dopo due presenze con la sua nazionale polacca, l'esordio con Gasperini nella difesa a tre in Europa League".

