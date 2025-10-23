ROMA-VIKTORIA PLZEN: le probabili formazioni. Dovbyk in attacco, Ziolkowski dal 1' (VIDEO)

Tornano gli impegni di Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini. Alle 21:00 i giallorossi ospiteranno il Viktoria Plzen di Hysky dopo i tre punti ottenuti in due gare contro Nizza e Lille. Il tecnico della Roma ha scelto di puntare su Jan Ziolkowski in difesa, dandogli una chance dal 1'. In attacco dovrebbe esserci Artem Dovbyk, in vantaggio su Ferguson nel ballottaggio per il ruolo di numero 9. Scalpita Dybala sulla trequarti.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.
All.: Gasperini.
VIKTORIA PLZEN: Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Ladra, Adu; Durosimni.
All.: Hysky.
Arbitro: Meler. Assistenti: Özkara-Duran. IV Uomo: Sağlam. VAR: San. AVAR: Brisard.
PREPARTITA
19.08 - Tutto pronto all'Olimpico per Roma-Plzen:
