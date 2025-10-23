ROMA-VIKTORIA PLZEN: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma sfiderà il Viktoria Plzen nel match valido per la terza giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono reduci dall'inaspettata sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lille, mentre la formazione ceca si è imposta per 3-0 sul Malmo.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla gara contro l'Inter: in difesa il trio Celik-Mancini-Hermoso a protezione della porta di Svilar, sulla destra Wesley e a sinistra spazio a Tsimikas. A centrocampo ci sarà El Aynaoui, il quale affiancherà Koné; in attacco sicuri di un maglia Dybala e Dovbyk, con Soulé ed El Shaarawy che si giocano l'ultimo posto sulla trequarti.

DOVE VEDERE ROMA-VIKTORIA PLZEN IN TV E IN STREAMING

Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Dybala, Dovbyk.

VIKTORIA PLZEN: Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spácil; Memic, Vydra, Adu; Durosinmi.

LE QUOTE

ROMA-VIKTORIA PLZEN 1 X 2 EUROBET 1.35 5.20 7.60 SISAL 1.33 5.25 9.00 PLANETWIN365 1.33 5.50 8.25 SNAI 1.35 5.25 8.00

LR24