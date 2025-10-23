ROMA-VIKTORIA PLZEN: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma sfiderà il Viktoria Plzen nel match valido per la terza giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono reduci dall'inaspettata sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lille, mentre la formazione ceca si è imposta per 3-0 sul Malmo.
Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla gara contro l'Inter: in difesa il trio Celik-Mancini-Hermoso a protezione della porta di Svilar, sulla destra Wesley e a sinistra spazio a Tsimikas. A centrocampo ci sarà El Aynaoui, il quale affiancherà Koné; in attacco sicuri di un maglia Dybala e Dovbyk, con Soulé ed El Shaarawy che si giocano l'ultimo posto sulla trequarti.
DOVE VEDERE ROMA-VIKTORIA PLZEN IN TV E IN STREAMING
Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Dybala, Dovbyk.
VIKTORIA PLZEN: Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spácil; Memic, Vydra, Adu; Durosinmi.
LE QUOTE
|ROMA-VIKTORIA PLZEN
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.35
|5.20
|7.60
|SISAL
|1.33
|5.25
|9.00
|PLANETWIN365
|1.33
|5.50
|8.25
|SNAI
|1.35
|5.25
|8.00
LR24