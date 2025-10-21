ROMA-VIKTORIA PLZEN: arbitra Meler. Nessun precedente tra il fischietto turco e le due squadre

Sarà Halil Umut Meler l'arbitro di Roma-Viktoria Plzen, match valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il fischietto turco sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Abdullah Özkara e Bersan Duran, mentre il IV Uomo sarà Kadir Sağlam. Al VAR ci sarà lo svizzero Fedayi San, mentre l'AVAR sarà il francese Jérôme Brisard. Sarà il primo incrocio in carriera tra l'arbitro classe '86 e le due squadre.

(uefa.com)

