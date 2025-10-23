Roma-Vikoria Plzen, striscione in Sud, Nord e Tevere: "7 fratelli li riabbracciamo...6 fratelli li rivogliamo" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Viktoria Plzen, gara valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Prosegue il silenzio della Curva Sud, almeno per i primi 15 minuti, con le pezze esposte al contrario dopo i fatti di Nizza. In Curva Sud, Nord e in Tribuna Tevere è apparso uno striscione: "7 fratelli li riabbracciamo...6 fratelli li rivogliamo", il riferimento ai 6 romanisti ancora in carcere a Nizza.
Come di consueto dopo 15 minuti lo Stadio ha iniziato a sventolare le bandiere e a cantare.