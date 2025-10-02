Roma-Lille, MASSARA: "Lille squadra forte. Dybala? Speriamo per domenica. Il tema rinnovi non è stato ancora affrontato"

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Roma-Lille, il direttore sportivo Ricky Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul momento della squadra.

La bontà della rosa si vede anche dalla panchina. Stasera c'è un ampio turnover, è un segnale della forza dell'organico?

"Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister, lui valuta chi far giocare. Stiamo attraversando un periodo con tanti impegni ed è giusto far ruotare l'organico, che riteniamo abbastanza profondo".

Manca ancora Dybala. Potrà essere tra i convocati per la trasferta di domenica a Firenze o tornerà dopo la sosta? E ci sono riflessioni sul suo futuro nella Roma?

"Sta recuperando bene, ci auguriamo possa essere disponibile per domenica. Non è l'unico in scadenza, ma il tema rinnovi non è stato ancora affrontato. Ora ci stiamo concentrando su queste partite".

Che avversario è il Lille? E a che punto è la crescita offensiva della squadra?

"Il Lille è una squadra forte, ai vertici del calcio francese e sempre presente nelle coppe europee. Ha tanti giocatori giovani e forti e un campione come Giroud; è una squadra abituata a questo tipo di competizione. Per quanto ci riguarda, siamo contenti di come sta andando questo percorso, che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando la solidità difensiva della seconda parte della scorsa stagione e ci auguriamo di trovare maggior prolificità davanti, anche con i rientri di Dybala e Bailey che potranno dare una grande mano".