ROMA-LILLE: le probabili formazioni dei quotidiani. El Aynaoui e Tsimikas dal 1', ballottaggio Ferguson-Dovbyk

Nessuna rivoluzione per Gian Piero Gasperini in vista della gara di questa sera contro il Lille. In porta confermato Svilar. Linea a 3 formata da Celik, Mancini e Ndicka, con Hermoso che però spera in una maglia da titolare. A destra Wesley, a sinistra torna Tsimikas, con Konè ed El Aynaoui in mezzo al campo. Sulla trequarti non c'è riposo per Soulè, che sarà affiancato da uno tra El Shaarawy e Pellegrini. In attacco ballottaggio Dovbyk-Ferguson.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy, Soulè, Ferguson.
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, Cristante, Tsimikas, Soulè, El Aynaoui, Dovbyk.
IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, EL Shaarawy, Dovbyk.
IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulè, Ferguson.
TUTTOSPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, EL Shaarawy, Dovbyk.