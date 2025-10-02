Roma-Lille: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 16:45

Questa sera alle 18:45 la Roma di Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro il Lille di Genesio. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le info per i tifosi che andranno a vedere la partita all'Olimpico.

"Esordio stagionale all'Olimpico in Europa League! In calendario, per la squadra di mister Gasperini, c'è Roma-Lille. Dopo i successi di mercoledì 24 settembre contro il Nizza e di domenica con l'Hellas Verona, la squadra è attesa dall'impegno di giovedì 2 ottobre, calcio d'inizio alle 18.45. Allo Stadio sono attesi oltre 60 mila romanisti per spingere la squadra contro i francesi.

Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per assistere al debutto casalingo in Europa, non perdere l'occasione di essere sugli spalti dell'Olimpico!

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 16:45. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 15:45. Dalle ore 09:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione, la playlist musicale allo Stadio Olimpico sarà sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita. In attesa del fischio d’inizio di Roma-Lille ascolteremo i brani “best of 2022” oltre a tutti i nostri inni!

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

Aree di parcheggio per persone con disabilità

Tribuna Tevere (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso lo Stadio dei Marmi. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Tribuna Monte Mario (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Altre tipologie di disabilità: per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. Inoltre, un quantitativo aggiuntivo di posti riservati sarà gestito presso lo Stadio dei Marmi e su Viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Attiva l'abbonamento, se non lo hai fatto

Se non lo hai già fatto, ricordati di aggiornare l’App "Il Mio Posto" e di attivare l’abbonamento Coppe 2025/26.

Si tratta di due operazioni obbligatorie per poter entrare allo Stadio Olimpico.

Puoi aggiornare l’App tramite Google Play Store e App Store.

“Al Mio Posto”

Da questo match, gli abbonati di coppa che non saranno presenti a causa di un impedimento possono donare il proprio posto allo stadio a tifosi in condizioni di fragilità economica utilizzando l’apposito form.

È questo lo spirito che anima il programma solidale “Al Mio Posto” grazie al quale numerosi tifosi di tutte le età segnalati all’AS Roma dagli oratori, dai gruppi Caritas e dalle realtà sportive parrocchiali del quadrante est della città potranno assistere gratuitamente a Roma-Lille.

Biglietti digitali per l'accesso allo stadio

I biglietti dei settori standard/Hospitality saranno emessi esclusivamente in modalità digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul Wallet del proprio smartphone e anche all’interno dell’app Il Mio Posto. Non sarà quindi inviato alcun file PDF.

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

La maglia match day

Dalle 15:45 sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Lille. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo!"

