Roma-Lille, Gasperini conferma Pellegrini: il numero 7 in campo dal 1'

Oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Gian Piero Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione vista contro l'Hellas Verona ma, come riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, confermerà Lorenzo Pellegrini dal 1'. Per il numero 7 si tratta della terza presenza da titolare dopo il Derby della Capitale e il match contro gli scaligeri.