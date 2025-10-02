ROMA-LILLE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Lille nel match valido per la seconda giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-2 contro il Nizza, mentre la formazione francese si è imposta per 2-1 sul Brann.

Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi rispetto alla gara contro l'Hellas Verona: in difesa confermato Mancini, mentre Ndicka, Hermoso e Celik si giocano gli altri due posti davanti all'intoccabile Svilar. Sulla destra pronto Wesley, a sinistra spazio a Tsimikas. A centrocampo ci sarà El Aynaoui, il quale affiancherà uno tra Cristante e Koné; sulla trequarti, invece, Soulé e Pellegrini alle spalle di uno tra Dovbyk e Ferguson.

DOVE VEDERE ROMA-LILLE IN TV E IN STREAMING

Roma-Lille sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

LILLE: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

LE QUOTE

ROMA-LILLE 1 X 2 EUROBET 1.67 3.75 4.80 SISAL 1.70 3.75 5.25 PLANETWIN365 1.70 3.80 5.00 SNAI 1.65 3.85 5.00

