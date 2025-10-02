ROMA-LILLE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Lille nel match valido per la seconda giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-2 contro il Nizza, mentre la formazione francese si è imposta per 2-1 sul Brann.
Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi rispetto alla gara contro l'Hellas Verona: in difesa confermato Mancini, mentre Ndicka, Hermoso e Celik si giocano gli altri due posti davanti all'intoccabile Svilar. Sulla destra pronto Wesley, a sinistra spazio a Tsimikas. A centrocampo ci sarà El Aynaoui, il quale affiancherà uno tra Cristante e Koné; sulla trequarti, invece, Soulé e Pellegrini alle spalle di uno tra Dovbyk e Ferguson.
DOVE VEDERE ROMA-LILLE IN TV E IN STREAMING
Roma-Lille sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.
LILLE: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.
LE QUOTE
|ROMA-LILLE
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.67
|3.75
|4.80
|SISAL
|1.70
|3.75
|5.25
|PLANETWIN365
|1.70
|3.80
|5.00
|SNAI
|1.65
|3.85
|5.00
