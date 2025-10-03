Quote Europa League: testa a testa Roma-Aston Villa per il titolo. Vittoria giallorossa pagata a 1,60

Cade la Roma, pareggia il Bologna. Niente vittorie per le due squadre impegnate nella seconda giornata di Europa League, impegnate entrambe in casa: i giallorossi perdono contro il Lilla, gli emiliani impattano contro il Friburgo. Nonostante i risultati, la compagine di Gasperini - al pari dell'Aston Villa - è in pole sulla lavagna dei bookmaker per la conquista del titolo: come riporta Agipronews, vale 6 su Sisal la prima volta della Roma, in calo rispetto ai 10 dell'ultima rilevazione, mentre passa da 11 a 15 su Snai il successo del Bologna di Italiano. Appare alla portata di entrambe le squadre italiane, invece, un piazzamento tra le prime 8 del gruppo, che significherebbe qualificazione diretta al turno successivo, con la Roma proposta a 1,60 - dietro solo ad Aston Villa (a 1,40), Porto (a 1,50) e Lione (a 1,55) - e il Bologna a 2,75.

(AgiPro)