Panathinaikos, ufficiale il terzo cambio in panchina: arriva Benitez

Non c'è pace per il Panathinaikos. Siamo solo ad ottobre e il club greco è già al terzo cambio in panchina. A Rui Vitoria era infatti subentrato a metà settembre Christos Kontis. Da poco, però, è ufficiale anche l'esonero dell'ex difensore di Olympiakos ed AEK Atene. Per sostituirlo, la società di Atene ha scelto una vecchia conoscenza della Serie A, Rafael Benitez. Lo spagnolo ex Napoli e Liverpool, senza una squadra dal 2024, è il nuovo tecnico dei greci, che il 29 gennaio sfideranno la Roma nell'ultima giornata del girone unico di Europa League.

https://twitter.com/paofc_/status/1981634375461859356