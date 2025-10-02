Roma-Lille, passo falso storico: giallorossi sconfitti all'esordio casalingo, non succedeva da 37 anni

02/10/2025 alle 21:07.
La sconfitta interna contro il Lille non è solo un passo falso nel cammino europeo della Roma, ma rappresenta anche un evento statisticamente raro nella storia del club. A sottolinearlo è il portale specializzato in statistiche Opta, che al fischio finale ha evidenziato un dato storico negativo per i giallorossi. Quella di stasera è infatti solamente la seconda volta nella storia della Roma che la squadra perde la partita d'esordio casalinga in Coppa UEFA/Europa League (esclusi i turni preliminari). L'unico precedente risale a oltre trentacinque anni fa, alla stagione 1988/89, quando i giallorossi furono sconfitti per 1-2 all'Olimpico dai tedeschi del Norimberga.
Uno "stop", come lo definisce la stessa Opta, che interrompe una lunghissima tradizione di esordi positivi tra le mura di casa in questa competizione.

 