Olimpico stregato per la Roma: terza sconfitta consecutiva, non accadeva dall'aprile 2011 con Montella

La Roma non sa più vincere in casa e anche stasera è arrivata una sconfitta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini crollano 1-2 contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League e restano fermi a 3 punti in classifica. Per i giallorossi si tratta del terzo ko consecutivo allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni (0-1 contro il Lille, 0-1 contro l'Inter e 1-2 contro il Viktoria Plzen) e, come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, non accadeva dall'aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore. In totale sono quattro le sconfitte subite dalla Roma in questa stagione e sono tutte arrivate in casa.

