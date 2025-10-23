FOTO - Roma-Viktoria Plzen 0-2 HT

Un primo tempo da incubo per la Roma, che va al riposo sotto di due gol contro il Viktoria Plzeň. Dopo un avvio aggressivo degli ospiti, è Adu a sbloccare il risultato al 20', vincendo un duello fisico con Ziolkowski e superando Svilar. La reazione giallorossa è sterile e appena due minuti dopo arriva la doccia fredda del raddoppio, firmato da Souaré con un gran tiro da fuori. Gasperini prova a scuotere i suoi inserendo El Shaarawy per Ziolkowski, e nel finale di frazione la Roma si riversa in attacco alla disperata ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita, creando diverse occasioni ma senza riuscire a superare la difesa ceca. Ecco gli scatti del match: