Un primo tempo da incubo per la Roma, che va al riposo sotto di due gol contro il Viktoria Plzeň. Dopo un avvio aggressivo degli ospiti, è Adu a sbloccare il risultato al 20', vincendo un duello fisico con Ziolkowski e superando Svilar. La reazione giallorossa è sterile e appena due minuti dopo arriva la doccia fredda del raddoppio, firmato da Souaré con un gran tiro da fuori. Gasperini prova a scuotere i suoi inserendo El Shaarawy per Ziolkowski, e nel finale di frazione la Roma si riversa in attacco alla disperata ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita, creando diverse occasioni ma senza riuscire a superare la difesa ceca. Ecco gli scatti del match:
FOTO - Roma-Viktoria Plzen 0-2 HT
23/10/2025 alle 21:51.
3^ giornata (23-10-2025 21:00)
In corso
In corso
|
|
1 - 2
|
|
Roma
|
Viktoria Plzen