FOTO - ROMA-LILLE 0-1 HT

Esordio in Europa League allo Stadio Olimpico per la Roma in questa stagione. I giallorossi ospiteranno il Lille per la seconda giornata del girone campionato. Dopo la vittoria ottenuta contro il Nizza, la squadra di Gian Piero Gasperini vuole ripetersi contro un'altra francese. Il match inizia subito in salita, con i Lillois che dopo appena 7 minuti si portano in vantaggio con Haraldsson. Errore di Tsimikas che regala palla ai francesi, poi è l'islandese a battere Svilar. Dopo la rete dello svantaggio sono i giallorossi a fare la partita e al 34esimo vanno ad un passo dal pareggio. Situazione caotica in area con Tsimikas ed El Aynaoui che provano in tutti modi a metterla dentro, miracolo di un difensore del Lille che salva sulla linea e nega al marocchino la gioia del primo gol. Partita da lì in poi molto chiusa e cronometro che scorre fino al termine del primo tempo. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.