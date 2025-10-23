FOTO - La Curva Sud ricorda Stefano e Cristian: "Sempre presenti sugli spalti del nostro cuore"

Un doppio omaggio per un ricordo che non svanisce mai. In occasione della sfida contro il Viktoria Plzen, la Curva Sud ha voluto ricordare Stefano e Cristian, padre e figlio, tragicamente scomparsi undici anni fa in un incidente stradale.

Nel cuore del tifo giallorosso, sono stati esposti due striscioni per onorare la loro memoria. Il primo recita: "Undici anni, sembra ieri. Stefano e Cristian nei nostri pensieri". Il secondo, invece: "Stefano e Cristian sempre presenti sugli spalti del nostro cuore".

