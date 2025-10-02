Europa League, ROMA-LILLE: le formazioni ufficiali. El Aynaoui, Tsimikas e Ferguson dal 1', turnover per Mancini e Koné (FOTO e VIDEO)

Si accendono le luci dell'Olimpico per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League. Dopo la vittoria all'esordio contro il Nizza, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo per affrontare i francesi del Lille in una sfida che mette in palio punti già pesanti per il cammino europeo. Il tecnico ha fatto le sue scelte: riposo per Mancini e Koné, con il terzetto difensivo composto da Celik, Hermoso e N'Dicka. Novità anche a centrocampo, parte da titolare Neil El Aynaoui al fianco di Cristante e torna Tsimikas sulla fascia sinistra. In attacco, Evan Ferguson vince il ballottaggio con Dovbyk e guiderà il reparto offensivo, supportato da Soulé e da Pellegrini. Calcio d'inizio alle 18:45.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante (C), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: Gollini, Mancini, Rensch, Ghilardi, Ziolkowski, Koné, Angelino, Pisilli, El Shaarawy, Dovbyk.

All. Gasperini

LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.

A disposizione: Bodart, Merzouk, Ngoy, Goffi, Costello, Broholm, Mukau, Fernandez-Pardo,, Raghouber, Igamane, Diaoune.

All. Genesio

Arbitro: Lambrechts. Assistenti: de Weirdt e Monteny. IV Uomo: Vergoote. VAR: Bram Van Driessche. AVAR: Martins.

PREPARTITA

