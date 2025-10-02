Europa League: il Plzen, prossimo avversario della Roma, ne fa 3 al Malmö. Solo un pari per il Bologna contro il Friburgo

Si è conclusa la prima parte della serata di Europa League con i match delle 18:45. Non va oltre il pareggio casalingo il Bologna, che impatta per 1-1 contro i tedeschi del Friburgo. Vittoria netta, invece, per il Viktoria Plzeň, prossimo avversario della Roma il 23 ottobre. I cechi hanno travolto 3-0 in casa gli svedesi del Malmö in una partita molto animata, con tre espulsioni (una per i padroni di casa e due per gli ospiti). Nelle altre sfide, da segnalare le vittorie esterne di Braga e Real Betis, mentre il Fenerbahçe ha battuto in casa il Nizza, sconfitto anche dalla Roma nella prima giornata.

I risultati di tutte le partite delle 18:45

Bologna - Friburgo 1-1

Celtic - Braga 0-2

FCSB - Young Boys 0-2

Fenerbahçe - Nizza 2-1

Ludogorets - Real Betis 0-2

Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1-2

Brann - Utrecht 1-0

Viktoria Plzeň - Malmö 3-0