Europa League: il Midtjylland batte il Nottingham Forest. Sconfitte per Stoccarda e Rangers

Terminate le sfide delle 18:45, le partite delle 21:00 hanno visto scendere in campo altre 3 squadre che incroceranno la Roma durante questa fase di campionato di Europa League. L'unica a vincere è stato il Midtjylland che con una grande prestazione ha superato per 2-3 il Nottingham Forest in trasferta. Lo Stoccarda, invece cade per 2-0 sul campo del Basilea. Sconfitta, infine, anche per i Rangers che a casa dello Sturm Graz vengono superati per 2-1.

I risultati delle altre partite

Basilea-Stoccarda 2-0 (3' Ajeti, 84' Broschinski)

Celta Vigo-PAOK 3-1 (37' Giakoumakis, 47' Iago Aspas, 53' Iglesias, 70' Swedberg)

Porto-Stella Rossa 2-1 (8' William Gomes, 32' Kostov, 89' Mora)

Feyenoord-Aston Villa 0-2 (61' Buendia, 79' McGinn)

Genk-Ferencvaros 0-1 (44' Varga)

Lione-Salisburgo 2-0 (11' Satriano, 57' Kluivert)

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3 (14' Abu Farchi, 16' Lisica, 19' e 71' Ljubicic)

Nottingham Forest-Midtjylland 2-3 (18' Diao, 22' Ndoye, 24' Bech, 88' Andreasen, 93' Wood)

Sturm Graz-Rangers 2-1 (7' Horvat, 49' Gassama, 35' Kiteishvili)