Europa League: il Lille crolla in casa, sconfitto anche il Nizza. Vince il Midtjylland

Serata ricca di gol e di sorprese nelle altre sfide di Europa League delle 21:00, con risultati che riguardano da vicino anche le avversarie della Roma. Spicca su tutte la clamorosa sconfitta interna del Lille, che dopo aver espugnato l'Olimpico cede in casa per 4-3 contro i greci del PAOK al termine di una partita pirotecnica.

Vittoria netta e convincente, invece, per il Midtjylland, avversario della Roma il 27 novembre, che travolge 3-0 in trasferta il Maccabi Tel-Aviv e guida il girone a punteggio pieno. Cade anche un'altra ex avversaria dei giallorossi, il Nizza, battuto 2-1 in casa del Celta Vigo.

Nelle altre partite, da segnalare le vittorie importanti del Feyenoord (3-1 al Panathinaikos) e del Nottingham Forest (2-0 al Porto), mentre finisce in parità la sfida tra Malmö e Dinamo.

I risultati di tutte le partite delle 21:00

Celta Vigo - Nizza 2-1

Celtic - Sturm Graz 2-1

Feyenoord - Panathinaikos 3-1

Lille - PAOK 3-4

Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland 0-3

Malmö - Dinamo 1-1

Nottingham Forest - Porto 2-0

Friburgo - Utrecht 2-0

Young Boys - Ludogorets 3-2