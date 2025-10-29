Europa League, i Rangers aspettano la Roma: vittoria di misura e brivido finale con rigore sbagliato dall'Hibernian, -5 dal Celtic

Occhi puntati sul prossimo avversario europeo della Roma. I Rangers Glasgow, che giovedì alle 21:00 ospiteranno i giallorossi in Scozia per la sfida di Europa League, arrivano al match con una vittoria tanto importante quanto sofferta in campionato.

La squadra scozzese ha infatti battuto l'Hibernian in trasferta per 1-0 grazie a una rete siglata in avvio da Danilo al 5' minuto. Un successo che ha rischiato di svanire nel finale, quando all'87' i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore che sarebbe valso il pareggio. Con questi tre punti, i Rangers scavalcano proprio l'Hibernian e salgono al terzo posto in classifica con 15 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Celtic.