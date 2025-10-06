Europa League, cambio in casa Rangers: via il tecnico Martin a un mese dalla sfida con la Roma

Terremoto sulla panchina dei Rangers, prossimi avversari della Roma in Europa League il 6 novembre. Il club scozzese ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato, di aver interrotto il rapporto con l'allenatore Russell Martin e con il suo staff.

La decisione, si legge nella nota, è maturata a causa dei risultati deludenti, che "non hanno soddisfatto le aspettative del club". Oltre a Martin, lasciano il club anche il suo vice Matt Gill e il collaboratore tecnico Mike Williamson.

"Russell e il suo staff hanno lavorato eccezionalmente duro durante il loro periodo al club. Li ringraziamo per i loro sforzi e auguriamo loro il meglio per il futuro", conclude il comunicato. Un ribaltone in casa dei Rangers a circa un mese dalla sfida europea contro i giallorossi, con la società che ha comunicato che seguiranno aggiornamenti sulla nuova guida tecnica.

(rangers.co.uk)

VAI AL COMUNICATO