Champions League, serata amara per le italiane: Bellingham punisce la Juve e l'Atalanta non va oltre lo 0-0

Una notte europea amara per le italiane e trionfale per le big d'Europa. Nella terza giornata di Champions League, la Juventus esce sconfitta di misura dal Santiago Bernabéu, punita da un gol di Jude Bellingham nel secondo tempo che regala la vittoria per 1-0 al Real Madrid. Resta con l'amaro in bocca anche l'Atalanta, che non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro lo Slavia Praga, sprecando l'occasione di fare un passo importante verso la qualificazione. Serata di goleade, invece, su altri campi. Il Chelsea e il Liverpool dilagano in trasferta, vincendo 5-1 rispettivamente contro l'Ajax e contro il Frankfurt.vNon è da meno il Bayern Monaco, che all'Allianz Arena travolge il Club Brugge con un netto 4-0.

I risultati di tutte le partite delle 21:00

AS Monaco-Tottenham 0-0

Atalanta-Slavia Praga 0-0

Chelsea-Ajax 5-1

Frankfurt-Liverpool 1-5

Bayern Monaco-Club Brugge 4-0

Real Madrid-Juventus 1-0

Sporting-Marsiglia 2-1