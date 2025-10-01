Champions League, pari per la Juve: 2-2 col Villarreal. Napoli ok con lo Sporting, vittoria del Psg sul Barça

Prosegue la Champions League con le gare valide per la seconda giornata della fase campionato della competizione. La Juventus pareggia in trasferta: finisce 2-2 con il Villarreal, a segno Gatti e Conceicao per i bianconeri. Vince, invece, il Napoli: gli azzurri battono 2-1 lo Sporting grazie alla doppietta di Hojlund. Successo anche per il Psg sul campo del Barcellona, del Borussia Dortmund e dell'Arsenal.
I risultati finali:
Monaco-Manchester City 2-2
Arsenal-Olympiakos 2-0
Bayer Leverkusen-PSV 1-1
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1
Barcellona-Psg 1-2
Napoli-Sporting 2-1
Villarreal-Juventus 2-2