Si è conclusa la prima parte della serata di Champions con i match delle 18:45. Allo stadio San Mamés, l’Athletic Club si impone 3-1 sul Qarabağ grazie alla doppietta di Guruzeta e alla rete di Navarro, ribaltando il vantaggio iniziale di Leandro Andrade. Stesso risultato a Istanbul, dove il Galatasaray batte il Bodø/Glimt: protagonista assoluto Victor Osimhen, autore di una doppietta nei primi 33 minuti, prima del sigillo di Yunus Akgün. Helmersen accorcia le distanze per i norvegesi, ma non serve.
Champions League: Osimhen trascina il Galatasaray, doppietta di Guruzeta al Qarabag
22/10/2025 alle 21:04.