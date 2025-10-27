Celtic, cambio in panchina: Rodgers ha rassegnato le dimissioni

Cambio in panchina per il Celtic, avversario della Roma nella fase campionato di Europa League. Come annunciato dal club scozzese in un comunicato ufficiale, Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni e a breve verrà annunciato il nuovo tecnico. Di seguito la nota:

"Il Celtic Football Club conferma che l'allenatore Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Le dimissioni sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo incarico con effetto immediato. Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi di grande successo. Brendan lascia il Celtic con i nostri ringraziamenti per il ruolo svolto in un periodo di continuo successo per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro. La procedura per la nomina di un nuovo allenatore è in corso e il Club aggiornerà i tifosi al più presto. Siamo lieti che durante questo periodo ad interim l'ex allenatore del Celtic, Martin O'Neill, e l'ex giocatore del Celtic, Shaun Maloney, abbiano accettato di occuparsi della prima squadra del Celtic. Ulteriori dettagli saranno confermati a breve".

(celticfc.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE