Celtic, cambio in panchina: Rodgers ha rassegnato le dimissioni

27/10/2025 alle 23:05.
Cambio in panchina per il Celtic, avversario della Roma nella fase campionato di Europa League. Come annunciato dal club scozzese in un comunicato ufficiale, Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni e a breve verrà annunciato il nuovo tecnico. Di seguito la nota:

"Il Celtic Football Club conferma che l'allenatore Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Le dimissioni sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo incarico con effetto immediato. Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi di grande successo. Brendan lascia il Celtic con i nostri ringraziamenti per il ruolo svolto in un periodo di continuo successo per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro. La procedura per la nomina di un nuovo allenatore è in corso e il Club aggiornerà i tifosi al più presto. Siamo lieti che durante questo periodo ad interim l'ex allenatore del Celtic, Martin O'Neill, e l'ex giocatore del Celtic, Shaun Maloney, abbiano accettato di occuparsi della prima squadra del Celtic. Ulteriori dettagli saranno confermati a breve".

