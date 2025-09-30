Roma-Lille, il programma della vigilia: alle 13:45 la conferenza stampa di Gasperini e un giocatore. Alle 15 la rifinitura

Giovedì alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Alla vigilia della sfida Gian Piero Gasperini e un calciatore giallorosso interverranno in conferenza stampa alle ore 13:45 direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti. L'allenamento di rifinitura, invece, andrà in scena alle 15, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.