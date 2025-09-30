ROMA-LILLE: arbitra Lambrechts. Primo incrocio tra il fischietto belga e le due squadre

Giovedì alle ore 18:45 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico il Lille in occasione della seconda giornata della fase campionato di Europa League e l'arbitro della partita sarà il belga Erik Lambrechts. Il direttore di gara sarà affiancati dagli assistenti connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny, mentre il IV Uomo sarà Jasper Vergoote. Al VAR ci sarà Bram Van Driessche, mentre il portoghese Tiago Martins sarà l'AVAR.

(uefa.com)

Per Roma e Lille si tratta di una novità: il fischietto belga, classe '84 nato a Lovanio, non ha mai diretto una partita né dei giallorossi né della formazione francese. Sarà quindi il primo incrocio in assoluto tra l'arbitro e le due squadre.

Il quarantunenne ha però incontrato la Fiorentina in due occasioni: vittoria per 0-3 contro Heart of Midlothian nella fase a gironi di Conference League 2022/23 e sconfitta per 3-2 contro il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale di Conference 2024/25.

LR24