Panathinaikos, striscione del Gate 13 in supporto dei tifosi giallorossi: "Libertà ai nostri 13 fratelli romani" (FOTO)

I disordini di Nizza sono costati caro a 13 ultrà giallorossi, detenuti in Francia in attesa di giudizio. A fianco dei tifosi della Roma si sono schierati quelli del Panathinaikos, con il Gate 13 gemellato con i gruppi giallorossi. "Libertà ai nostri 13 fratelli romani", si legge in uno striscione esposto all'Apostolos Nikolaidis Stadium.
28.09.2025, Gate 13 with a banner in support of AS Roma friends who are detained in Nice
pic.twitter.com/vXJQf8AU6H
