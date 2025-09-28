Panathinaikos, striscione del Gate 13 in supporto dei tifosi giallorossi: "Libertà ai nostri 13 fratelli romani" (FOTO)

28/09/2025 alle 21:23.
gate-13

I disordini di Nizza sono costati caro a 13 ultrà giallorossi, detenuti in Francia in attesa di giudizio. A fianco dei tifosi della Roma si sono schierati quelli del Panathinaikos, con il Gate 13 gemellato con i gruppi giallorossi. "Libertà ai nostri 13 fratelli romani", si legge in uno striscione esposto all'Apostolos Nikolaidis Stadium.