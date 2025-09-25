Nizza-Roma, l’esultanza di Mancini e Koné sotto il settore ospiti: dalla finta lite agli abbracci (VIDEO)

DA NIZZA MDR - La Roma sbanca l’Allianz Riviera e batte 1-2 il Nizza nel match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League grazie alle reti di Evan Ndicka e Gianluca Mancini. Quest’ultimo si è reso protagonista di un simpatico siparietto a fine partita che ha coinvolto anche Manu Koné: i due sono andati a esultare sotto il settore ospiti e poi hanno dato vita a una finta lite, caratterizzata inizialmente da alcuni spintoni scherzosi e chiusa tra sorrisi e abbracci.

