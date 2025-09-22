Nizza-Roma: le info per i tifosi. Meeting Point a Piazza Yitzhak Rabin dalle 14 alle 19

Mercoledì sera la Roma farà il suo esordio in Europa League contro il Nizza. Il club giallorosso alcune info utili per i tifosi presenti allo stadio. Nel centro di Nizza sarà organizzato il Fan Meeting Point per i tifosi giallorosso, attivo esclusivamente nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre dalle ore 14:00 alle ore 19:00. Il Meeting Point individuato dalle Autorità Locali si trova presso Piazza Yitzhak Rabin, proprio nel centro della città, vicino alla piazza principale (Place Massena), di fronte all'inizio della Promenade Des Anglais. Presso il Fan Meeting Point, i tifosi giallorossi dovranno scambiare il proprio voucher con un biglietto cartaceo valido per l’accesso al settore ospiti dell’Allianz Riviera. Lo scambio voucher-biglietti sarà possibile a partire dalle 14:30. Per ritirare il biglietto sarà obbligatorio esibire il voucher stampato ed un valido documento d’identità con foto. Il Fan Meeting Point è anche il punto di partenza per gli autobus diretti allo stadio. L’orario di partenza del primo autobus per lo stadio è previsto intorno alle 17:00, mentre l’ultimo partirà alle ore 19:00 circa.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS